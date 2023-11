Die FCR Immobilien AG, die gegenwärtig eine neue 7,25%-Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt anbietet, kann ihre Neuemission mit robusten Quartalszahlen im herausfordernden Immobilien-Umfeld untermauern. So steigt das EBITDA nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2023 um 8 % auf 19,3 Mio. Euro (Vorjahr: 17,8 Mio. Euro), was laut FCR im Wesentlichen auf die deutlich gestiegenen Mieteinnahmen zurückzuführen sei. Die FCR Immobilien AG profitiert nach eigenen Angaben u.a. von Indexierungen bei den Mietverträgen, durch die die Zinserhöhungen fast vollständig kompensiert werden konnten, sowie einer im Jahr 2023 höheren Vermietungsquote, die aktuell bei 93,5 % liegt. Das EBT liegt mit 8,2 Mio. Euro und aufgrund positiver Einmaleffekte im Vorjahr unter dem Vorjahreswert von 11,5 Mio. Euro. Das FFO (operatives Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung) ...

