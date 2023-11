Durch den Zusammenschluss mit Uponor will GF zu einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Rohrleitungssystemen für Wasser und sonstige Medien werden.Schaffhausen - Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat die Uponor-Transaktion nun abgeschlossen. Nachdem alle Bedingungen des Übernahmeangebots erfüllt seien, erfolge der Abschluss per heutigem 13. November, teilte das Unternehmen am Montag mit. Durch den Zusammenschluss mit Uponor will GF zu einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Rohrleitungssystemen für Wasser und sonstige Medien...

Den vollständigen Artikel lesen ...