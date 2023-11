DJ PTA-Adhoc: German Values Property Group AG: Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Dezember 2023 - Formwechselnde Umwandlung der German Values Property Group AG von einer AG in eine GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leipzig (pta/10.11.2023/16:35) - 10. November 2023 - Dem Vorstand der Gesellschaft ist heute das Verlangen eines Aktionärs auf Ergänzung der Tagesordnung der bevorstehenden ordentlichen Hauptversammlung am 13. Dezember 2023 gemäß § 122 Abs. 2 AktG um den Tagesordnungspunkt "Formwechselnde Umwandlung der German Values Property Group AG von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)" fristgerecht zugegangen.Gegenstand des Ergänzungsverlangens ist auch das Angebot über eine Barabfindung in Höhe von EUR 0,10 je Aktie.

Der Vorstand wird das Verlangen unverzüglich prüfen und die Ergänzung der Tagesordnung bekannt geben.

Dem Vorstand der Gesellschaft war bereits am 30. August 2023 das Verlangen des Aktionärs auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gemäß § 122 Abs. 1 AktG mit dem einzigen Tagesordnungspunkt "Umwandlung der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft in eine GmbH" zugegangen. Eine entsprechende Ad-Hoc-Mitteilung wurde am 30. August 2023 veröffentlicht.

Die Gesellschaft hatte das Verlangen geprüft und den Aktionär auf mögliche Optimierungen hingewiesen. Das Einberufungsverlangen wurde daraufhin am 12. Oktober 2023 zurückgezogen.

Aussender: German Values Property Group AG Adresse: Tröndlinring 9, 04105 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Olaf Christian Bank Tel.: +49 341 35 57 27 50 E-Mail: ir@german-values.de Website: www.german-values.de

ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

