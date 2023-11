Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4976/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #524 geht es um eine kleine Überraschung bei Kapsch TrafficCom, weiters News zu Valneva, Uniqa, VIG, Verbund, Novomatic, voestalpine , Aktienkäufe bei Kontron. Historisches gibt es zu Immofinanz und voestalpine. Und dann bringe ich diese Woche wieder täglich einen neuen Partner der permanenten 2024er-Podcast-Roadshow in Deutschland. "Wir begrüßen es sehr, dass österreichische Unternehmen mit diesem neuen Format mehr Sichtbarkeit bekommen. Im Falle der VIG, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...