DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE von internationaler RIA-Studie als Marktführer in den Bereichen ITFM und TBM ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Idstein (pta/15.11.2023/09:00) - * Analystenhaus "Research In Action" zeichnet Serviceware als Gesamtsieger in der "Vendor Selection MatrixT" aus * "AI-first"-Strategie überzeugt Kunden und führt zu höchster Punktzahl im Weiterempfehlungs-Index * Höchste Punktzahl aller Anbieter sowohl in der Kundenzufriedenheit als auch im Preis-Leistungs-Verhältnis

Idstein, 15. November 2023 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) wurde für ihre Softwarelösung Serviceware Financial vom unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmen Research In Action ("RIA") als Marktführer in der DACH-Region auf den Gebieten IT-Financial Management und Technology Business Management ausgezeichnet. Im Rahmen der Studie "Vendor Selection Matrix IT Financial Management und Business Technology Management Lösungen - Die Top Anbieter für den gehobenen Mittelstand und Großunternehmen in DACH 2024" überzeugte Serviceware unter anderem mit der Breite und Tiefe seines Lösungsangebots sowie zahlreichen durch Künstliche Intelligenz unterstützte Tools und Anwendungen. Serviceware erzielte sowohl bei der Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsrate als auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis Bestnoten und konnte in der Gesamtbetrachtung globale Wettbewerber wie Servicenow, Apptio und SAP hinter sich lassen.

Insbesondere hat den Analysten der "praktische Ansatz" des Serviceware Digital Value Model (DVM) überzeugt, der die TBM-Taxonomie erweitert und die in der Studie dargelegten Implementationshürden des TBM-Modells wirkungsvoll adressiert.

Darüber hinaus findet der innovative, "AI-first" orientierte Strategie-Ansatz der Serviceware sowie die Tatsache, dass das Unternehmen bereits seit mehr als fünf Jahren konsequent AI im Bereich der Finanzplanung einsetzt, ausgesprochen positiven Anklang.

Die Vendor Selection Matrix ist eine umfragebasierte Methode für die vergleichende Anbieterbewertung. Sie basiert auf einer Befragung von IT- oder Business-Führungskräften sowie ausführlichen Interviews mit Software- oder Services-Anbietern, Anwendern sowie der Einschätzung von Analysten. Insgesamt wurden 700 IT- und Business-Führungskräfte mit Budgetverantwortung in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 50 Mio. Euro in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.

Serviceware wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach von RIA als Marktführer für IT und Enterprise Service Management Software ausgezeichnet. Mit der nun veröffentlichten RIA-Studie untermauert Serviceware seine starke Marktposition auch für die Bereiche ITFM und TBM.

Thomas Mendel, Geschäftsführer der Research In Action GmbH, kommentiert: "Im Bereich des ITFM und TBM ist die Lösung Serviceware Financial bei vielen internationalen Großkunden im Einsatz und zeichnet sich besonders durch die enge Verknüpfung mit Serviceware Performance aus. Die einzigartige Kombination dieser Produkte verbindet den ITFM- und TBM-Kontext effektiv mit der (Corporate) Planungs- und Analytics-Ebene."

Damit weist Mendel noch einmal auf die Stärken der Verknüpfung der TBM/ITFM-Ebenen mit anderen Leistungsbereichen der Serviceware Plattform hin.

Die Vendor Selection Matrix steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://content.serviceware-se.com/de/ ria-vendor-selection-matrix-itfm-tbm

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

Aussender: Serviceware SE Adresse: Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de

ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)