DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit Anschlusskäufen - Infineon und Siemens Energy haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Vortagesrally hat der deutsche Aktienmarkt auch am Mittwoch weiter zugelegt. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 15.748 Punkte. Gestützt wurde die Stimmung nach wie vor von den günstigen Inflationsdaten aus den USA vom Vortag: "Statt über Zinserhöhungen wird nun über Zinssenkungen diskutiert, auch wenn es dazu noch zu früh ist", sagte ein Marktteilnehmer zur Situation in den USA. "Die Börsen haben das Zinsgespenst abgeschüttelt", hieß es vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit Blick auf Einzeltitel ging es bei Infineon und Siemens Energy nach Zahlen kräftig nach oben.

Daneben gab es weitere positive Nachrichten, die die Stimmung an den Börsen stützten. Zum einen ist der erneut drohende "Shutdown" in den USA wohl vom Tisch. Das Repräsentantenhaus hat sich auf einen weiteren Übergangshaushalt geeinigt, der bis zum 19. Januar läuft. Die Zustimmung im Senat gilt als sicher. Zum anderen fielen in China sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion im Oktober besser aus als erwartet, was Konjunkturzuversicht schürte.

Infineon an DAX-Spitze - Siemens Energy sehr fest

Unternehmensseitig gab es aus dem DAX Quartalszahlen von Infineon und Siemens Energy zu verarbeiten. Infineon (+9,7%) hat trotz rückläufiger Zahlen im Schlussquartal das Ergebnis im Gesamtjahr 2022/23 wie erwartet deutlich gesteigert. Stark entwickelte sich das Automotiv-Segment.

Siemens Energy stiegen um weitere 8,8 Prozent. Seit dem Kursabsturz Ende Oktober hat sich der Kurs mittlerweile um gut 60 Prozent erholt. Das Unternehmen rechnet zwar noch für mindestens zwei weitere Jahre mit Verlusten im Windgeschäft, plant aber trotzdem im Konzern für das laufende Jahr mit einem Überschuss von rund 1 Milliarde Euro. Darin sind jedoch Mittelzuflüsse zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro aus Veräußerungen und beschleunigtem Portfolioumbau enthalten.

Die Aktie wird aktuell aber insbesondere von der Frage um staatliche Garantien bewegt. Dazu gab es am Vortag grünes Licht seitens der Bundesregierung und auch Banken und die Mutter Siemens helfen. Hintergrund ist der riesige Auftragsbestand von Siemens Energy. Laut den aktuellen Geschäftszahlen entwickelte sich der Auftragseingang zwar rückläufig, aber dennoch deutlich besser als von Analysten erwartet.

JD.com soll Interesse an Ceconomy haben

Nachdem jüngst Nachrichten der Wettbewerber wie De Nora und Plug Power belasteten, ging es für die Aktie von Nucera mit einem Plus von 5,3 Prozent bereits den zweiten Tag in Folge deutlich nach oben. Im Handel wurde auf die Entscheidung vom Vortag verwiesen, das Wasserstoffkernnetz in Deutschland bis 2032 mit einem Größenumfang von 9.700 Kilometer aufzubauen.

Ceconomy machten einen Satz um 16,7 Prozent nach oben. Laut dem Manager Magazin soll die chinesische JD.com Interesse an dem deutschen Elektronikriesen haben. Dem Insider-Bericht zufolge wird bereits mit Ceconomy-Aktionären wie Haniel über einen Einstieg gesprochen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.748,17 +0,9% +13,10% DAX-Future 15.798,00 +0,8% +10,22% XDAX 15.742,44 +0,7% +13,50% MDAX 26.454,60 +0,8% +5,32% TecDAX 3.107,96 +1,2% +6,40% SDAX 13.268,88 +0,1% +11,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,45 -53 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 26 13 1 3.357,4 91,7 100,4 MDAX 35 15 0 589,8 35,2 43,8 TecDAX 16 14 0 982,2 35,8 34,9 SDAX 39 30 1 148,7 15,6 17,1 ===

November 15, 2023 11:45 ET (16:45 GMT)

