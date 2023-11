Orell Füssli nimmt bereits zum vierten Mal am Fair Friday teil. Der Spendenbetrag fliesst vollumfänglich in Projekte der Caritas für Armutsbetroffene in der Schweiz.Zürich - Orell Füssli nimmt bereits zum vierten Mal am Fair Friday teil. Der Spendenbetrag fliesst vollumfänglich in Projekte der Caritas für Armutsbetroffene in der Schweiz. Ins Leben gerufen wurde die Aktion «Fair Friday» 2018 vom Westschweizer Buchhändler Payot. Mit Orell Füssli kam die Initiative 2020 erstmals in die Deutschschweiz. Beim Bezahlen können die Kundinnen und Kunden wählen...

