Die Anteilscheine von Energieproduzenten wie etwa BP oder Shell verbilligen sich im heutigen Handel. Denn es gibt wieder einmal kräftigen Gegenwind vom Ölmarkt. So sind die Ölpreise am Donnerstag nach schwachen US-Konjunktur deutlich unter Druck geraten. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 77,93 US-Dollar.Das waren 3,25 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember ...

