Erst kürzlich hatte boersengefluester.de über die Emission des neuen Bonds 2023/28 von FCR Immobilien berichtet (HIER). Mittlerweile hat das auf Immobilien für Supermärkte oder auch Einkaufszentren spezialisierte Unternehmen seine Zahlen für die ersten neun Monate 2023 vorgelegt und darüber hinaus auch eine lange erwartete Hotel-Transaktion in Italien festgezurrt. Anlass genug für ein Update aus erster ... The post FCR Immobilien: "Unser Geschäft ist äußerst stabil" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...