So peilt SIG mittelfristig weiterhin ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 4 bis 6 Prozent an.Neuhausen am Rheinfall - Die SIG Group hat an einem Kapitalmarkttag die mittelfristigen Ziele bestätigt. Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr wurden nicht gemacht, allerdings hatte das Unternehmen erst Ende Oktober mit den Zahlen für das dritte Quartal den Ausblick bekräftigt. So wird mittelfristig weiterhin ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von 4 bis 6 Prozent angepeilt...

