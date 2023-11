The following instruments on XETRA do have their first trading 23.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.11.2023Aktien1 CH1305590544 ams-OSRAM AG BZR2 CA56086L2012 Makara Mining Corp.3 CA61534D1087 Monumental Energy Corp.Anleihen/ETF/ETC1 US209111GG25 Consolidated Edison Co. of New York Inc.2 XS2726263911 McDonald's Corp.3 XS2726262863 McDonald's Corp.4 DE000WBP0BK9 Wüstenrot Bausparkasse AG5 DE000DW6AAA5 DZ BANK AG6 XS2724510792 Eurobank S.A.7 BE0002987684 KBC Groep N.V.8 XS2725803162 Abu Dhabi Commercial Bank9 FR0013190220 Bpifrance SACA10 XS2726256113 Caixabank S.A.11 XS2715302001 Givaudan Finance Europe B.V.12 XS2726263325 McDonald's Corp.13 US912810TW80 United States of America14 LU2678230652 Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF15 XS2595366340 Xtrackers Physical Carbon EUA ETC