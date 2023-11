DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Gibt es bald ein KI-Siegel? KI-gestützte Unternehmen wie C3.ai, Adcore und Nvidia könnte das helfen

Frankfurt (pta/26.11.2023/10:00) - "Der Umgang mit KI erfordert informiertes Vertrauen." Das ist die Meinung der Roboterpsychologin Prof. Dr. Martina Mara, die sie im Interview mit dem Zukunftsinstitut teilte. Der Umgang mit der künstlichen Intelligenz (KI) ist derzeit ein großes Thema, welches auch Anlegerinnen und Anleger beschäftigt. Vertrauen ist bei Investitionen von größter Bedeutung, das haben viele Studien bewiesen. Vertrauen in das Produkt, in die Firma, in die Technologie.

"Wir erleben derzeit ein großes Schwanken zwischen Overtrust und Undertrust", erklärte die Professorin für Sozialpsychologie beim RND. Sie glaubt, dass viele Menschen dazu tendieren, künstliche Intelligenz zu überschätzen. Auf jeden Fall für den Moment. Auf der anderen Seite steht die große Skepsis, welche viele Studien belegen. Für Anlegerinnen und Anleger gibt es in diesem Konstrukt eine gute Nachricht: Die Europäische Union (EU) will die KI regulieren. Es sollen ethische und rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Eine Art KI-Siegel wäre wohl ein Schritt, der Vertrauen schaffen könnte. Die EU will hohe Anforderungen an die Technologien und die Unternehmen, die hinter diesen stehen, schaffen. Alle Entscheidungen müssen dokumentiert werden, es soll eine ständige Überwachung geben. Einige Finanzexperten glauben, dass eine Art TÜV-Siegel für künstliche Intelligenz einigen KI-Aktien helfen könnte.

C3.ai (ISIN: US12468P1049) - KI-Tech aus Kalifornien

Dieses börsennotierte Technologieunternehmen dürfte eine der Firmen sein, welches von Regelungen rund um die KI beeinflusst werden. C3.ai stellt einen führenden Anbieter von KI-Software dar, welche für den Aufbau von KI-Anwendungen im Unternehmensmaßstab verwendet werden kann. Die Beschleunigung der digitalen Transformationen ist eine der Möglichkeiten, welche C3.ai schaffen will.

Der US-Konzern mit Sitz in Kalifornien ging Ende 2020 an die Börse. Viele Analysten halten sich derzeit bei einer Bewertung neutral. Die Experten von Wedbush gaben im September allerdings eine Kaufempfehlung ab.

Adcore (ISIN: CA00654B1040) - Marketing-Power mit Hilfe von KI

Das in Kanada gelistete und an den deutschen Börsen handelbare Unternehmen Adcore hilft Werbetreibenden beim digitalen Marketing. Bei der Automatisierung der Prozesse, der Überwachung und der Analyse der Marketingmaßnahmen. Im August führte Adcore die App "Media Blast" in den Markt ein. Durch diese sollen Werbemaßnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen noch weiter vereinfacht werden können. Mit Media Blast will das Unternehmen laut CEO Omri Brill Lösungen über die gesamte Medienbranche anbieten.

Im dritten Quartal 2023 konnte Adcore ein Umsatzwachstum von 10% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnen. Der Umsatz lag bei 8,2 Millionen kanadischen Dollar. Omri Brill, CEO von Adcore, kommentierte: "Ich freue mich, den Aktionären über ein weiteres starkes operatives Quartal und eine anhaltend positive Geschäftsdynamik bei Umsatz, Cashflow, Margen, neuen Produkten und neuen Geschäftsabschlüssen berichten zu können. Der im vergangenen Quartal erzielte Umsatz von 8,2 Mio.USD lag 10 % über dem Umsatz von 7,5 Mio. USD im dritten Quartal 2022 und deutlich über den Ergebnissen des zweiten Quartals 2023 mit einem Umsatz von 6,9 Mio. USD."

Mit dem Online-Modehändler Runaway The Label und der Spielwarenkette Toys "R" Us konnte das börsennotierte Unternehmen zudem zwei bedeutende Kunden gewinnen. Auch ein führendes australisches Gesundheits- und Wellnes-Unternehmen hat einen Vertrag mit Adcore abgeschlossen. Das Budget für die Werbeausgaben soll in 12 Monate bis zu 10 Millionen kanadische Dollar betragen.

Nvidia (ISIN: US67066G1040) - Marktführer im KI-Computing

Das weltweit führende Unternehmen im Bereich KI-Computing kommt es den USA. Nvidia treibt die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz immer weiter voran. Der US-Konzern hat den Grafikprozessor erfunden und ist auch noch in der Robitik, im kreativen Design, im Gaming und in der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen beschäftigt.

Im September erreichte die Aktie einen Rekordwert an der Börse. Einige Analysehäuser glauben, dass derzeit noch mehr drin ist. Kaufempfehlungen kamen zuletzt von UBS, Citigroup und KeyBanc. Letztere beinhaltete ein Kursziel von 750 US-Dollar.

Passender KI-ETF: L&G Artificial Intelligence (ISIN: IE00BK5BCD43)

Top-Holdings: Nvidia, Splunk (ISIN: US8486371045), Palo Alto (ISIN: US6974351057), Alphabet (ISIN: US02079K3059) und Microsoft (ISIN: US5949181045).

Die EU geht den ersten Schritt auf einem langen Weg

"Die Entwickler haben durch klare Regeln und Vorgaben einen besseren Rahmen für die Arbeit an den Anwendungen und bewegen sich nicht mehr am Rande der heutigen Rechtsordnung. Für die Anwender schaffen Gütesiegel und Zertifikate eine neue Verlässlichkeit", glaubt Philipp Slusallek. Der Professor am Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken gab dem RND ein Interview. Die EU-Initiative könnte helfen, doch zu einer Art TÜV-Siegel für die künstliche Intelligenz ist es noch ein weiter Weg.

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

Quellen: https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH= e4b4e28998a8dfb4ba0e657a743d8df9136a947&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=CA00654B1040&ID_NEWS=1121447085&ID_NOTATION=326320901 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/der-umgang-mit-ki-erfordert-informiertes-vertrauen/ https://www.rnd.de/digital/kuenstliche-intelligenz-koennen-wir-ki-vertrauen-XPUZKBDCK5E5RENVMIDPVMTESM.html https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/C3-AI-INC-116373775/news/ C3-ai-Inc-Wedbush-bleibt-bei-seiner-Kaufempfehlung-44793771/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/NVIDIA-CORPORATION-57355629/news/ KeyBanc-Adjusts-NVIDIA-s-Price-Target-to-750-From-670-Keeps-Overweight-Rating-44972514/

Disclaimer/Risikohinweis Adcore

Interessenkonflikte: Mit Adcore existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adcore. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adcore können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adcore einsehen: https://www.adcore.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adcore vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap-Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

