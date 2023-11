DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE überzeugt mit AI-Kompetenz einen der größten Verkehrsverbünde Europas

Idstein (pta/27.11.2023/09:00) - Idstein, 27. November 2023 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) unterstützt mit ihren innovativen Softwarelösungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz (AI) einen der größten Verkehrsverbünde in Europa. Ab sofort setzt der Verkehrsverbund mit rund 8 Mio. Einwohnern im Verkehrsgebiet bei der weiteren Digitalisierung seiner Serviceprozesse auf die Serviceware Plattform und den Solution Bot, der mithilfe von AI auf hohem Qualitätsniveau Fragen der Nutzer beantwortet. Der Kundengewinn unterstreicht die tiefgreifende Expertise von Serviceware im AI-Bereich, die in den vergangenen mehr als fünf Jahren kontinuierlich ausgebaut wurde und sich mittlerweile durchgängig in der ESM-Plattform widerspiegelt. Dabei verbessert AI die Qualität und Effizienz der Servicewareprodukte im Einsatz beim Kunden, gleichzeitig nutzt Serviceware Künstliche Intelligenz bei der Weiterentwicklung und Programmierung der Plattform auch intern immer stärker.

Bei dem Verkehrsverbund greifen Service-Mitarbeiter und Chatbot zur Beantwortung von Nutzerfragen gleichermaßen auf das ESM-Plattform-Modul Serviceware Knowledge von Serviceware zurück. Mit dieser Softwarelösung steht dem Verkehrsverbund eine zentrale Wissensdatenbank zur Verfügung, die alle notwendigen Informationen in Sekundenschnelle bereitstellt, die zur Beantwortung der Nutzerfragen benötigt werden. Ausgeliefert werden die Informationen aus der Wissensdatenbank an die Service-Mitarbeiter und den Chatbot automatisch mittels ChatGPT, das inzwischen in die ESM-Plattform integriert ist. Die Wissensdatenbank wird sukzessive mit allen nötigen Informationen gefüllt und permanent aktualisiert. ChatGPT wird dabei so eingebunden, dass ausschließlich der unternehmenseigene Wissenspool des Verkehrsverbundes für den Service genutzt wird.

Serviceware hat das große Potenzial von Künstlicher Intelligenz bei Serviceprozessen frühzeitig erkannt und AI zu einem integralen Bestandteil seiner Wachstumsstrategie gemacht. Seit 2018 betreibt Serviceware ein eigenes AI-Kompetenzzentrum und treibt Innovationen - u.a. in enger Kooperation mit der TU Darmstadt, eine der führenden Universitäten weltweit auf dem Gebiet AI - in dem Bereich voran.

Dr. Adrian Engelbrecht, Leiter des Serviceware-AI-Kompetenzzentrum: "Künstliche Intelligenz ist ein Game Changer bei leistungsfähigen digitalen Serviceprozessen. Der Deal mit einem der größten Verkehrsverbünde in Europa untermauert einmal mehr unsere führende Position auf diesem Gebiet. Durch die Integration von Serviceware Knowledge und des Solution Bots kann der Verkehrsverbund seinen Kundenservice auf eine höhere Stufe heben. Die Digitalisierung im ÖPNV steht erst am Anfang und wir sehen hier große Potenziale für den Einsatz unserer innovativen Plattform-Module. Der Solution Bot und Serviceware Knowledge haben seit der Implementierung beim Verkehrsverbund bereits erhebliche Mehrwerte gebracht."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

