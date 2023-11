Die Mara Renewables Corporation und ihr Produktionspartner Algal Omega-3 (AO3) gaben heute bekannt, dass die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts (EPA) zugunsten von Mara entschieden hat, was die Gültigkeit des DSM-Patents EP3530740 mit dem Titel "Thraustochytrids, fatty acid compositions, and methods of making and uses thereof" [Thraustochytriaceae, Fettsäurezusammensetzungen sowie Verfahren zu deren Herstellung und Verwendung] betrifft.

Das EPA-Gremium entschied, dass das DSM-Patent in der erteilten Fassung nicht gültig ist und sein Geltungsbereich erheblich enger gefasst werden muss. Infolgedessen sind die vom Patent beanspruchten mikrobiellen Öle nun auf solche mit einem DHA-Gehalt von mindestens 60 in der Triglyceridfraktion beschränkt, während der vorherige Grenzwert bei mindestens 50 DHA lag.

"Wir freuen uns über die Entscheidung der EPA-Einspruchsabteilung. Sie ist ein Schritt in die richtige Richtung, und wir sind dabei, unsere nächsten Schritte zu prüfen", sagte Dr. Mark Scaife, Managing Director und Chief Operating Officer von Mara. "Außerdem unterstützen wir die Aufrechterhaltung von fundiert begründeten Patenten in unserem Bereich, und wir verfügen über unsere eigenen und einzigartigen Verfahren zur lösungsmittelfreien Extraktion sowie über Algenstämme, die keinen einzigen gültigen Patentanspruch verletzen", fügte Scaife hinzu.

"Wir werden weiterhin die nötigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Ausübungsfreiheit zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass sich unsere Kunden und Partner auch in Zukunft auf unsere Algen-DHA verlassen können. Wir werden zudem bestrebt sein, unsere eigenen geistigen Eigentumsrechte auf verantwortungsvolle Weise durchzusetzen. Dieses Ergebnis bestätigt die Legitimität des Konzepts von Mara: Starke Patentportfolios sollten einen kundenorientierten und kollaborativen Ansatz auf dem Markt ergänzen, anstatt als Alternative dazu geltend gemacht zu werden", sagte Harry Boot, der neue CEO von Mara.

Über Mara

Mara Renewables hat seinen Sitz im kanadischen Halifax und ist ein weltweit anerkannter Hersteller und weltweit führender Anbieter seines patentierten, aus Algen gewonnenen Omega-3-Öls DHA. Das Unternehmen erfüllt die wachsende Nachfrage nach pflanzenbasierten umweltfreundlichen Markenprodukten seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie enthalten funktionale, innovative Inhaltsstoffe, welche die menschliche Ernährung verbessern, ohne die wertvollsten natürlichen Ressourcen der Erde zu erschöpfen. Allein im Jahr 2021 hat Mara genügend DHA-reiche Fettsäuren an die Märkte für Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel und Getränke in einer Menge geliefert, die derjenigen von schätzungsweise 7,3 Milliarden Fischen (Sardellen) entspricht. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.maracorp.ca/

