Die Analysten von AlsterResearch stufen die Wolftank-Gruppe weiter mit Kaufen und Kursziel 22,0 Euro ein. Der jüngste Auftrag im Wert von 19,5 Mio. EUR (davon ca. 50 % für Wolftank) stärkt laut den Analysten die Position des Unternehmens im Bereich Wasserstoff. Die Strategie, Partnerschaften mit den wichtigsten Wasserstoffunternehmen in Europa einzugehen, erweise sich als erfolgreich und stehe im Einklang mit der Verpflichtung der Europäischen Union, bis 2050 kohlenstoffneutral zu sein, so die Analysten. Die AlsterResearch-Analysten rechnen mit weiteren Aufträgen und möglichen Anhebungen der Schätzungen in der Zukunft.

