Die US-Börsen verharren am Dienstag zunächst im Pausen-Modus, nachdem sie in der vergangenen Woche stark gelaufen waren und kritische Analysten nun vor einem Rücksetzer warnen. Der Dow Jones rutscht 20 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels um 0,2 Prozent ab, der Nasdaq Composite um 0,3 Prozent. In der letzten Woche hatte der S&P 500 auf Schlusskursbasis ein neues Jahreshoch markiert. Mit Spannung warten die Marktteilnehmer nun zudem auf weitere Wirtschaftsdaten. Alle aktuellen Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...