Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag wenig bewegt geschlossen. Die Investoren hätten sich eher zurückgehalten, hiess es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag wenig bewegt geschlossen. Die Investoren hätten sich eher zurückgehalten, hiess es am Markt. Zum einen drückte ein negativer Kommentar der Ratingagentur Moody's zur Kreditwürdigkeit Chinas etwas auf die Stimmung an den Finanzmärkten. Ausserdem steht am Freitag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht für November auf der Agenda.

