Renault könnte laut einem spanischen Medienbericht künftig auch in Europa Elektroautos für Polestar bauen. Demnach prüft Renault die Produktion von Polestar-Stromern in seinem spanischen Werk Palencia für den europäischen Markt. Wie "La Tribuna de Automoción" von Insidern erfahren haben will, soll die Produktion eines vollelektrischen Polestars bei Renault in Spanien bereits im Jahr 2025 anlaufen soll. Ein konkretes Modell wird in dem Bericht zwar ...

