Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache

SdK ruft Anleiheinhaber der Credicore Pfandhaus GmbH zur Interessensbündelung auf



07.12.2023 / 13:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SdK ruft Anleiheinhaber der Credicore Pfandhaus GmbH zur Interessensbündelung auf Die Credicore Pfandhaus GmbH ("Credicore") ist Emittentin der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5S0 / WKN: A3MP5S) mit einem Gesamtnennbetrag laut Wertpapierprospekt vom 15.11.2021 von bis zu 15 Mio. Euro. Am 30.11.2023 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Meldung veröffentlicht, wonach die BaFin den hinreichend begründeten Verdacht hat, dass Credicore die Anleihe ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Anhaltspunkte für eine Ausnahme von der Prospektpflicht seien nicht ersichtlich. Hintergrund dürfte nach Einschätzung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. die Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 29.09.2023 sein, wonach der Nominalbetrag der Anleihe im Laufe des Jahres in mehreren Tranchen auf 60 Mio. Euro erhöht worden sei. Diese Erhöhung dürfte unserer Einschätzung nach prospektpflichtig gewesen sein. Zudem hat die Gesellschaft am 14.11.2023 mitgeteilt, dass die für den 16.11.2023 anstehende Zinszahlung "aus tatsächlichen Gründen" derzeit nicht geleistet werden könnte. Die SdK rät den betroffenen Anleiheinhabern, sich zu organisieren, um so eine bestmögliche Wahrung ihrer Interessen gewährleisten zu können. Die SdK wird alle rechtlichen Optionen prüfen. Betroffenen Anlegern bietet die SdK an, sich unter www.sdk.org/credicore für einen kostenlosen Newsletter zu registrieren, über den die SdK die Anleiheinhaber über die weiteren Entwicklungen sowie die rechtlichen Möglichkeiten informieren wird. Ihren betroffenen Mitgliedern steht die SdK für Fragen gerne per E-Mail unter info@sdk.org oder unter der Telefonnummer 089 / 2020846-0 zur Verfügung. München, den 07.12.2023

