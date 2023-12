DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Baureife für 80MW-Solarpark "Nossentiner Hütte" steht unmittelbar bevor - Mit Erhalt der Baugenehmigung wird dieses Großprojekt der Aleia noch einmal deutlich im Wert steigen

Hamburg (pta/11.12.2023/08:30) - Die ME Müritzer Energie AG, eine 100%ige Tochter der Aleia Holding AG, teilte mit, dass am vergangenen Donnerstag, dem 7. Dezember, das Amt Malchow bzw. die Gemeinde Nossentiner Hütte den Flächennutzungsplan sowie den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den geplanten 80MW-Solarpark einstimmig verabschiedet haben.

Die Verabschiedung dieser Pläne in Rekordzeit markiert einen wichtigen Meilenstein im Planungs- und Genehmigungsprozess für den Photovoltaik-Freiflächenpark "Nossentiner Hütte" und zeigt, dass die lokalen Behörden das Vorhaben in enger Abstimmung mit der ME Müritzer Energie AG mit Hochdruck vorangetrieben und uneingeschränkt unterstützt haben.

Das Projekt hat damit einen der letzten Schritte vor dem Realisierungsbeginn erfolgreich genommen. Die Gesellschaft arbeitet nun, ebenfalls in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden, konzentriert an der Erstellung des Bauantrages, welcher Anfang 2024 eingereicht werden soll.

Mit dem Erhalt der Baugenehmigung wird das erste Großprojekt der Aleia-Gruppe die Baureife erreichen.

Der damit verbundene Wegfall des Genehmigungsrisikos wird zu einer im Wesentlichen unproblematischen Finanzierung und zu einer deutlichen Steigerung des Projektwerts führen.

