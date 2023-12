Das Instrument H3O1 CA4433003064 H2O INNOVATION INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2023

The instrument H3O1 CA4433003064 H2O INNOVATION INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.12.2023



Das Instrument MVF1 KYG0410B1023 APOLLO FUT.MOB.HKDORD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2023

The instrument MVF1 KYG0410B1023 APOLLO FUT.MOB.HKDORD EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.12.2023



Das Instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2023

The instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.12.2023

