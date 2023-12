TORONTO, ON / 12. Dezember 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zur mühelosen und zugänglichen Nutzung des digitalen Marketings, stellt heute seine neueste Marketing-Cloud-Anwendung, Feeditor Plus+, vor. Dieses neue Tool ist darauf zugeschnitten, Unternehmen mit großen Beständen und beträchtlichen Werbebudgets zu unterstützen und ihre digitalen Werbemaßnahmen zu rationalisieren.

Feeditor Plus+ ist eine einzigartige Lösung für E-Commerce-Unternehmen, die ihren Kundenstamm erweitern und ihren Umsatz steigern möchten. Es wurde entwickelt, um große Feeds zu verarbeiten, kann Millionen von Artikeln verwalten und bietet unübertroffene Möglichkeiten im digitalen Marketing.

Zu den Hauptmerkmalen von Feeditor Plus+ gehört die intuitive, codefreie Feed-Bearbeitung, die es den Nutzern ermöglicht, ihre Inhalte zu verwalten, ohne dass sie über fortgeschrittene technische Kenntnisse verfügen müssen. Die Anwendung verfügt außerdem über hochgradig anpassbare Regeln, die eine präzise Ausrichtung der Feed-Inhalte auf spezifische Kundenbedürfnisse und -präferenzen ermöglichen. Darüber hinaus zeichnet sich das Export-Tool von Feeditor Plus+ dadurch aus, dass es einen teilbaren Link für den optimierten Feed erstellt. Dies erleichtert die mühelose Verbreitung über verschiedene Plattformen und erhöht die Reichweite und das Engagement erheblich.

Omri Brill, CEO von Adcore, erklärt: "Die Einführung von Feeditor Plus+ stellt eine strategische Erweiterung unseres Dienstleistungsangebots dar, die sich speziell an große Unternehmen richtet. Diese fortschrittliche Anwendung erweitert unsere Fähigkeiten im Bereich Feed-Management und -Optimierung erheblich und ermöglicht es uns, die komplexen Anforderungen von Kunden mit großen Beständen und Budgets effektiv zu erfüllen.

Ich möchte unserem engagierten Team für seine Innovation und harte Arbeit danken, die maßgeblich zur Entwicklung von Feeditor Plus+ beigetragen haben. Ihre Bemühungen tragen nicht nur zum Wachstum von Adcore bei, sondern befähigen auch unsere Kunden, ihre digitalen Werbefähigkeiten in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld zu verbessern.

Feeditor Plus+ ist mehr als nur ein neues Produkt; es ist ein Beweis für unser Engagement für Spitzenleistungen und Innovation. Wir freuen uns auf die neuen Wege und Möglichkeiten, die es sowohl für Adcore als auch für unsere Kunden eröffnet."

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führendes Unternehmen für KI-gestütztes Marketing und Online-Lerntechnologie.

Durch die Kombination von umfangreichen Branchenkenntnissen und -erfahrungen mit seiner proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment sicherzustellen. Adcore ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Adcore betreibt auch Amphy, den weltweit vielfältigsten 24/7-Live-Online-Lernmarktplatz. Lernende können aus Tausenden von Kursen in Hunderten von Kategorien wählen, um ihre Leidenschaften und Fähigkeiten auszubauen und die Lernmöglichkeiten ihrer Kinder zu erweitern. Lehrer auf der Amphy-Plattform sind Teil einer lebendigen virtuellen Lehrergemeinschaft, die ihren Erfolg durch Enrichment-Seminare, Marketing und Werbung sowie eine Reihe von Tools fördert und unterstützt, die es ihnen ermöglichen, ihre Kurse problemlos durchzuführen und sich auf ihre Schüler zu konzentrieren. Amphy-Schüler erhalten Zugang zu qualitativ hochwertigem, personalisiertem Unterricht, der rund um die Uhr zugänglich ist, und werden gleichzeitig Teil einer wachsenden Gemeinschaft von lebenslang Lernenden.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte https://www.adcore.com/investors/, https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Für weitere Informationen über Amphy besuchen Sie bitte https://www.amphy.com/ und https://blog.amphy.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält oder könnte bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen dem Leser nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ADCORE INC.

https://www.adcore.com/investors/

Martijn van den Bemd

Verantwortlicher für Partnerschaften

Telefon: 647-497-5337

E-Mail: mailto:martijn@adcore.com

Investor Relations

Glen Akselrod

Bristol Kapital

Telefon: 905-326-1888 Durchwahl 1

E-Mail: mailto:info@bristolir.com

Investor Relations Europa

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 69 1532 5857

E-Mail: mailto:e.reuter@dr-reuter.eu

Für diese Übersetzung der englischen Originalmeldung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://finance.yahoo.com/news/adcore-launches-feeditor-plus-application-130000193.html?guccounter=1



