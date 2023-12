An der Frankfurter Börse gehört die BASF Aktie am Mittwoch zu den deutlichen Gewinnern des Tages. Am frühen Nachmittag wird ein Kursgewinn von 4,68 Prozent auf 47,72 Euro im XETRA-Handel notiert, das bisherige Tageshoch liegt wenige Cent darüber bei 47,80 Euro. Mit dem Kursanstieg kann die BASF Aktie sich deutlich von der in den Tagen zuvor überschrittenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...