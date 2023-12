The following instruments on XETRA do have their first trading 15.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.12.2023Aktien1 CA02255Q2099 Alvopetro Energy Ltd.2 US18452B2097 Cleanspark Inc.3 AU0000HCHAX9 Hot Chili Ltd.4 KYG5340S1093 Laekna Inc.5 JP3974580007 Renewable Japan Co. Ltd.6 US14575D1072 CAR Group Ltd. ADR7 ZAE000056339 Standard Bank Group Ltd.8 DE000A3EX2E7 EQS Group AG z.Verk 9 AT0000A38M45 Cleen Energy AG10 SE0021148160 Copperstone Resources AB11 SE0021181559 Guard Therapeutics International AB12 US54975P2011 Lufax Holding Ltd. ADR13 CA74840A1066 Quest Critical Metals Inc.14 US87807D4007 TC BioPharm (Holdings) PLC ADRAnleihen/ETF1 NO0013083576 Advanzia Bank S.A.2 DE000DW6AAH0 DZ BANK AG3 DE000DW6AAG2 DZ BANK AG4 DE000DJ9ACH7 DZ BANK AG5 XS2734938249 Ephios Subco 3 S.à r.l.6 DE000HLB53A4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 IE000CL68Z69 Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF8 IE000PB4LRO2 Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF