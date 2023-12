Die Fed hat am Mittwoch bereits vorgelegt und die EZB zog am Donnerstag nach, wenn auch mit etwas mehr Vorsicht. Gemein ist den beiden Notenbanken, dass sie auf eine neuerliche Zinserhöhung verzichtet haben. In den USA wird sogar schon offen über mögliche Zinssenkungen im kommenden Jahr gesprochen, auch wenn die Währungshüter sich dabei noch nicht festlegen wollen.Letztlich reichte das Gehörte aber aus, um die Fantasie der Börsianer endlich wieder zu beflügeln. Dow Jones und DAX konnten neue Rekorde aufstellen und die größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...