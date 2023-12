Regelrecht bluten mussten in den vergangenen Tagen Deutsche Telekom-Aktionäre. So beträgt das Minus im Vergleich zum Vorwochenschluss 4,47 Prozent. Das Wertpapier beendete drei der vier Tage im roten Bereich. Der Donnerstag tat mit einem Minus von 3,55 Prozent ganz besonders weh. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage? Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Da Deutsche Telekom mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...