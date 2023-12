Vonovia Aktien ISIN: DE000A1ML7J1 konnten im Wochenverlauf 6,37 Prozent zulegen. Damit gehörte der Immobilienkonzern aus Bochum zu den drei besten Werten im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 28,21 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie am Donnerstag bei 29,09 Euro auf Xetra gesehen. Nach dem Kurssprung am Donnerstag wäre eine seitwärts verlaufende Konsolidierung jetzt gesund und schafft Raum für weitere Kursgewinne.Nutzen Sie dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...