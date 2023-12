ZUG (dpa-AFX) - Der niederländische Medienkonzern Wolters Kluwer wird von diesem Montag an den irischen Glücksspielanbieter Flutter im Leitindex der Eurozone, dem EuroStoxx 50, ersetzen. Hintergrund ist, dass Flutter seine Notierung an der Börse Dublin beenden und künftig an der New Yorker Börse gelistet werden wird./ck

EU0009658145, NL0000395903, IE00BWT6H894