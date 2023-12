Schaut man auf den Kursverlauf der Thyssenkrupp Aktie ISIN: DE0007500001 wirkt alles wie eine wilde Achterbahnfahrt. Seit Jahresanfang geht es rauf und runter, wer investiert ist, braucht starke Nerven. Nach den starken Kursverlusten im Oktober, konnte man eine Aufwärtsbewegung sehen, die am 22. November bereits wieder Geschichte war. Der Kurs sackte von 7,192 Euro ab, das Tief wurde am 13. Dezember bei 6,116 Euro notiert. Am Donnerstag gab es eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...