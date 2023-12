DJ PTA-News: German Values Property Group AG: Herr Christopher Gamalski weiterhin Vorstand ab 1. Januar 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leipzig (pta/18.12.2023/06:30) - 18. Dezember 2023 - Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat die Amtszeit von Herrn Christopher Gamalski als Vorstand der German Values Property Group AG verlängert und diesen ab dem 1. Januar 2024 erneut bestellt. Herr Gamalski, dessen Bestellung zum Vorstand zunächst bis zum 31. Dezember 2023 befristet war, bleibt damit weiterhin im Amt.

Die zweite Amtszeit von Herrn Gamalski ist bis zum 30. April 2024 befristet bzw. bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der von der Hauptversammlung am 13. Dezember 2023 beschlossenen Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH, sofern die abschließende Umsetzung des Hauptversammlungsbeschlusses über den 30. April 2024 hinaus andauert.

Aussender: German Values Property Group AG Adresse: Tröndlinring 9, 04105 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Olaf Christian Bank Tel.: +49 341 35 57 27 50 E-Mail: ir@german-values.de Website: www.german-values.de

ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

