...und zwar bei einem Augenchirurgie-Spezialisten aus den Niederlanden: Man übernimmt die Dutch Ophthalmic Research Center (International) BV (D.O.R.C.). Der Unternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf etwa 985 Mio. Euro. Verkäufer ist die Eurazeo SE. Mit der Akquisitionwill man die Position von CARL ZEISS MEDITEC im Bereich der VR-Chirurgie stärken und die marktführende Stellung bei Medizinprodukten in der Augenheilkunde stärken. CARL ZEISS MEDITEC will die Akquisition im ersten Halbjahr 2024 abschließen. Finanziert wird der Kaufpreis zum größten Teil aus der vorhandenen Nettoliquidität. Zudem nimmt das Unternehmen ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren zu marktüblichen Konditionen auf. Der Konzern erhofft sich von der Akquisition einen positiven Beitrag im einstelligen Prozentbereich zum Gewinn je Aktie im ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Übernahme. Wir meinen: CARL ZEISS MEDITEC hat den am Markt erforderlichen Durchblick! Daumen hoch!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



