Metalcorp Group S.A.: Anleihegläubiger stimmen allen von der Gesellschaft empfohlenen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu



18.12.2023 / 18:35 CET/CEST

Luxemburg, 18. Dezember 2023 - Die heutige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) der Metalcorp Group S.A. (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp-Gruppe") in Frankfurt am Main hat mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen folgende Beschlüsse gefasst: TOP 1 - Bestellung der Caledonian Management Consultants Ltd., vertreten durch Dr. Carlos E. Mack, zum gemeinsamen Vertreter (Zustimmung von 99,90 %);

TOP 2 - Umtausch der Anleihe 2021/2026 in Erwerbsrechte zur Zeichnung neuer Schuldverschreibungen sowie den Umtausch in neue Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente (Zustimmung von 99,81 %);

TOP 3 - Stundung von Zinszahlungen (Zustimmung von 99,79 %);

TOP 4 - Änderung der Verzugsregelungen gemäß § 11 (1) (a) der Anleihebedingungen und einen damit verbundenen Verzicht auf ein Kündigungsrecht (Zustimmung von 99,75 %). Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 300 Mio. Euro waren Anleihen im Nominalwert von 124,003 Mio. Euro vertreten, was einer Präsenz von 41,33 % entsprach und damit deutlich über dem erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag. Mit den am heutigen Tage gefassten Beschlüssen der Anleihe 2021/2026, die dem wirtschaftlichen Gehalt der Beschlüsse der Gläubiger der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A3LQF45) vom Juni dieses Jahres entsprechen, wurden die Voraussetzungen für eine einvernehmliche Umstrukturierung der Metalcorp-Gruppe (die "Transaktion") erfüllt, die nunmehr nur noch der rechtlichen Umsetzung bedürfen. Die nun erfolgte Beschlussfassung war zudem eine der Vollzugsbedingungen im Hinblick auf die Beschlüsse der Gläubiger der Anleihe 2017/2023. Die Transaktion wird voraussichtlich im Februar 2024 mit dem Erwerbsangebot der neuen Schuldverschreibungen und dem Umtausch der bestehenden Anleihen abgeschlossen werden. Mit Abschluss der Transaktion soll auch die Zahlung der den Anleihegläubigern im Zusammenhang mit der Gläubigerversammlung der Anleihe 2017/2023 ausgelobten Teilnahmevergütung erfolgen.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A3LQF45) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Für weitere Informationen:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de Metalcorp Group S.A.

Anouar Belli

+352 2799 0145 55

abelli@metalcorpgroup.com



