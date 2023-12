Unternehmens- und Rohstoffnews: Newsflash - Nachrichten kompakt verpackt!

Anzeige / Werbung

Uran und Edelmetalle sind genauso wie Kupfer, Nickel und Lithium essenzielle Rohstoffe für die weltweite Energiewende. Investoren sollten spätestens jetzt diesbezüglich auf der Hut sein.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Uran wird immer mehr als ein Investment in eine strahlende Zukunft wahrgenommen! Und das, propagieren wir, wie Sie vielleicht wissen, schon mehrere Jahre. Nun wird immer offensichtlicher, dass die Welt an einem entscheidenden Wendepunkt in der Energiegeschichte steht. Aber nicht nur dass, für Investoren bietet sich eine optimale Gelegenheit in eine unverzichtbare Branche einzusteigen.

Globale Energiewende in Aktion!

Der Trommelwirbel für erneuerbare Energien wird lauter. Im Schatten dieser grünen Revolution steht ein noch unbeachteter Held: Uran. Die weltweite Energiewende verlangt nach einer zuverlässigen, emissionsarmen Energiequelle, die eigentlich nur Kernkraft leisten kann. Investoren, die auf den Zug der sauberen Energie aufspringen wollen, sollten sich das immense Potenzial von Uran und vor allem Uran-Aktien vor Auge führen.

Der neue Aufstieg der Kernenergie!

Immer mehr Länder auf der ganzen Welt setzen vermehrt auf die Erweiterung ihrer Kernenergiekapazitäten.

Quelle: Statista.de

Die Pläne für neue Kernkraftprojekte und gezielte Upgrades bestehender Reaktoren unterstreichen die wachsende Bedeutung von Uran als Eckpfeiler einer nachhaltigen Energiezukunft.

Das Angebot kann die Nachfrage nicht decken!

Ein Spiel mit zu wenig Karten - so lässt sich die aktuelle Lage am Uranmarkt gut beschreiben. Die steigende Nachfrage trifft auf ein zu geringes Angebot, deren Konsequenzen erheblich ausfallen sollten. Neue Minen und Projekte sind rar, geopolitische Unsicherheiten in Förderländern werfen Schatten voraus. Das Resultat? Ein Angebotsdefizit, das die Preise in die Höhe treiben wird.

Uran - die grüne Alternative!

In einer Welt, die nach klimafreundlichen Lösungen sucht, erhebt sich Uran als eine grüne Alternative. Kernenergie produziert gigantische Mengen Strom bei minimalen CO2-Emissionen. In Zeiten des Klimawandels wird Uran nicht nur zu einem strahlenden Investment, sondern auch zu einem entscheidenden Akteur für eine nachhaltige Zukunft.

Technologischer Aufbruch!

Die Innovationen im nuklearen Bereich sind nicht zu übersehen. Von fortschrittlichen Reaktordesigns bis hin zu neuen Extraktionsmethoden - die Technologiebranche nimmt Uran in den Fokus. Diese Fortschritte verbessern nicht nur die Effizienz, sondern auch die Sicherheit der Kernenergie, was die Attraktivität von Uran als Investition weiter steigert.

Die Zukunft des Uranmarkts verspricht nicht nur spannend zu werden, sondern bietet Investoren auch massives Potenzial für herausragende Renditen. Werden Sie Teil dieser energiegeladenen Revolution und setzen Sie mit ausgewählten Uran-Aktien auf den begehrten Rohstoff! Ein Unternehmen, das immer wieder mit sehr guten Nachrichten von sich reden macht, ist beispielsweise Latitude Uranium (WKN: A3DE7M)!

Schwimmen auf der Erfolgswelle - Neue Bohrergebnisse und abgechlossene Finanzierungsrunde verleihen Flügel!

Latitude Uranium (WKN: A3DE7M) hat jüngst erfolgreich eine Privatplatzierung auf "Bought-Deal'-Basis abgeschlossen und damit beeindruckende 6 Mio. CAD eingesammelt. Der Erlös aus dieser Transaktion wird voll und ganz in die Exploration des vielversprechenden Projekts "Angilak' in Nunavut fließen. Die Bohrergebnisse von "Angilak' sind mehr als vielversprechend, nicht zuletzt auch deshalb, da man die bekannte Mineralisierung erweitert hat, was für die Zukunft weiterhin Gutes verheißt! Um es besser einordnen zu können, werfen wir mal einen Blick auf die neuesten, schlichtweg beeindruckenden Bohrergebnisse!

In Bohrloch 15 traf das Unternehmen auf eine erweiterte Mineralisierung mit 2,88 % U3O8 über 0,5 m Plus 2,05 % U3O8 über weitere 0,5 m. Die Erweiterung der bekannten Mineralisierung erstreckt sich also über gleich mehrere Bohrlöcher und unterstreicht eindrucksvoll das noch enorme Potenzial des "Angilak'-Projekts.

Besonders spannend ist die Entdeckung einer neuen potenziellen "Linse' sowie die Ausdehnung der damit verbundenen "Hanging Wall'-Mineralisierung. Diese hochgradigen Ergebnisse bestätigen nicht nur die Fortschritte in der Erforschung, sondern setzen auch klare Zeichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung!

Entsprechend bleibt das Unternehmen seinen ehrgeizigen Zielen für 2024 treu: Ein durchdachtes Bohrprogramm soll abgearbeitet werden, dass sodann, gegen Jahresende 2024, in eine neue Mineralressourcenschätzung münden wird. Langfristiges Ziel ist nichts Geringeres als die Ablösung der historischen "abgeleiteten'-Mineralressource von 43,3 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 0,69 % in deutlich bessere Werte! Latitude Uranium (WKN: A3DE7M) verspricht also bahnbrechende Durchbrüche auf dem Weg in eine erfolgreichen Zukunft.

https://www.youtube.com/watch?v=T8i7r-9SYvU

Johann Wolfgang von Goethe: "Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles!"

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und volatiler Märkte, die wir wahrscheinlich im neuen Jahr bekommen werden, suchen Investoren nach bewährten Strategien, um ihre Portfolios zu schützen und dennoch Renditen einzufahren. In diesem Kontext rückt Gold wieder verstärkt in den Fokus vieler Anleger. Warum?

Der sichere Hafen in unsicheren Zeiten!

Gold hat sich im Laufe der Geschichte als sicherer Hafen bewährt, insbesondere in Zeiten geopolitischer Unsicherheit und wirtschaftlicher Turbulenzen. Als physische Anlageklasse bietet Gold Stabilität und fungiert oft als Absicherung gegen extreme Marktschwankungen.

Gold als Portfolio-Diversifikation!

Die Bedeutung einer gut diversifizierten Anlagestrategie wird in volatilem Marktumfeld noch deutlicher. Gold weist oft geringe Korrelationen zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen auf, was es zu einer effektiven Möglichkeit macht, das Gesamtrisiko im Portfolio zu reduzieren.

Knappes Angebot bei steigender Nachfrage!

Gold ist eine begrenzte Ressource, und die Nachfrage bleibt weiterhin stabil durch Schmuckherstellung, industrielle Anwendungen und zunehmendes Anlegerinteresse. Ein möglicher Angebotsmangel in Kombination mit steigender Nachfrage sollte langfristig die Goldpreise begünstigen.

Chancen erkennen!

Angesichts der aktuellen Marktlage und der oben genannten Gründe wird Gold wieder verstärkt in den Fokus von Investoren rücken. Es bietet nicht nur eine Absicherung gegen Unsicherheiten, sondern auch eine Möglichkeit zur Diversifikation von Portfolios und zum Schutz vor den Auswirkungen von Inflation und niedrigen Zinsen.

Mit ausgewählten Gold-Aktien kann man hervorragend in den Goldmarkt einsteigen! Unternehmen wie beispielsweise Fury Gold Mines, Osisko Development oder Sibanye-Stillwater können Investoren einer vielversprechenden Zukunft entgegengehen.

Fury Gold Mines - diese Ergebnisse überzeugen!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) zum Beispiel überzeugte jüngst wieder mit aufregenden Bohrergebnissen von seinem "Eau Claire'-Goldprojekt! Das kanadische Bergbauunternehmen hat erneut faszinierende Ergebnisse von seinem "Infill'-Bohrprogramm im "Hinge'-Zielgebiet in Quebec bekannt gegeben. Die neuesten erfolgreichen Bohrungen steigern nicht nur das Vertrauen in das geologische Modell, sondern deuten auch auf erweitertes Potenzial der Ressource in westlicher Richtung hin.

Die spektakulären Goldmineralisierungen von bis zu 20,20 g/t Gold über 1 m geben begründeten Grund zur Annahme, dass man hier vor noch deutlich größeren Entdeckungen stehen sollte.

Derzeit werden noch die Resultate aus elf weiteren Bohrungen des Zielgebiets ausgewertet, weshalb es hier gerade besonders spannend bleibt!

https://www.youtube.com/watch?v=MaDRNiZPIUY

Osisko Development hebt ab!

Osisko Development (WKN: A3DK8G) startet gerade eine bahnbrechende Diamantkernbohrkampagne im Zielgebiet "Big Hill', auf dem Projekt in Zentral-Utah, USA. Die Mission ist klar definiert: riesiges Potenzial für eine Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Mineralisierung zu entdecken. Die ersten Bohrungen laufen bereits, während auch die hochmoderne Ausrüstung vor Ort schon mobilisiert wurde. Mit zuerst einmal zwei Bohrungen über 3.000 m verspricht Osisko Development aufregende Enthüllungen über potenzielle Mineralvorkommen, die die Geschichte des Bergbaureviers "East Tintic' in Utah neu schreiben könnten.

https://www.youtube.com/watch?v=w5wc0g4cPY8

Der Multi-Metall-Konzern Sibanye-Stillwater setzt auf Effizienz!

In einer strategischen Entscheidung zur Anpassung an das sich verändernde makroökonomische Umfeld kündigt Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) eine Umstrukturierung seiner US-amerikanischen Polygruppenmetall-Betriebe an. Primäres Ziel ist es, Betriebs- und Kapitalkosten zu senken, um so die Nachhaltigkeit aufgrund deutlich niedrigerer Palladiumpreise sicherzustellen.

Während die Umstrukturierung die Kosten reduziert, bleibt die derzeitige Produktion unbeeinträchtigt. Eine kluge Maßnahme, um sich den derzeitigen Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu stellen.

https://www.youtube.com/watch?v=J_FuTVAZ8dk

Sie sehen also, als Investor gibt es viele Möglichkeiten, um in den interessanten Markt der Edel- und Basismetalle zu investieren! Suchen Sie diejenige für sich raus, die Ihnen ein gutes Gefühl verleiht und profitieren Sie sodann von dem bevorstehenden Rohstoff-Boom!

Viel Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Quellen: Onvista.de, WallstreetOnline.de, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

