Cevian Capital wettet auf die UBS. Der aktivistische Investor hat 1,2 Mrd. Euro investiert und erwartet eine Verdoppelung der Marktkapitalisierung. Adnoc bleibt an Covestro dran. Nach zwei Angeboten folgte nun das dritte und die Araber stellen auch für 2024 Verbesserungen des Angebots in Aussicht, wenn man sich jetzt nicht einigen kann. Siemens sucht weiter den Rückzug bei Siemens Energy. Erneut wurde eine große Beteiligung in den hauseigenen Pensionsfonds verschoben.Der Aktienhandel in Asien neigt am Dienstagmorgen zur Schwäche. Nahezu alle Benchmarks in der ...

