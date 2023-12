Die schwache Kursentwicklung von Siemens Energy hat bei der ehemaligen Mutter Siemens angesichts der Restbeteiligung in diesem Jahr für Verwerfungen gesorgt. Nun senkt der Industriekonzern seinen Anteil am Energietechnikunternehmen erneut und überträgt wieder ein größeres Aktienpaket in den eigenen Pensionsfonds.Acht Prozent der Anteile an Siemens Energy überträgt Siemens an den Pension-Trust e.V. In der Folge sinke die Beteiligung auf 17,1 Prozent. Siemens setze damit seine Ankündigung um, den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...