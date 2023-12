Wieder liegt eine weltbewegende Klimakonferenz hinter uns. Das Ergebnis war ebenso ernüchternd wie vorhersehbar. Rund 200 Staaten konnten sich auf Maßnahmen zur Reduzierung der fossilen Energien einsetzen, die Golfstaaten pochten jedoch auf ihr Recht, das seit Jahrzehnten erfolgreiche Geschäftsmodell der Öl- und Gasförderung fortzusetzen. Damit wird klar, dass die Verfügbarkeit von fossilen Energien weiterhin in großem Maße gegeben sein wird, weil auch die BRICS-Staaten wie Russland, China, Indien und Brasilien ihre fossilen Ressourcen weiterhin unbeeindruckt ausbeuten. Ganz nebenbei bemerkt funktionieren internationale Konflikte nur mit Brennstoffen und nicht mit Batterieantrieben. Wer sich also die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten mit ihrer begleitenden Umweltzerstörung vor Augen hält, der muss keine Verbannungs-Paragraphen für europäische Dieselfahrzeuge erfinden. Ein paar Hoffnungsschimmer für eine grünere Zukunft gibt es aber.

