NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Chinas Probleme als Nachfrager nach Rohstoffen seien nicht konjunkturzyklischer Art, sondern strukturell bedingt, schrieb Analyst Tyler Broda in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick auf das Jahr 2023. Mit Blick nach vorn dürfte China strategisch immer stärker als Produzent in Erscheinung treten, was auf die Preise von beispielsweise Nickel und Kobalt drücke. China scheine beim Eisenerz eine ähnliche Strategie zu verfolgen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken