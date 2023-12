Auf der Zielgeraden hat sich dieses Börsenjahr im Hinblick auf den DAX tatsächlich noch von einem guten zu einem sensationellen Jahr entwickelt. Satte 20 Prozent ging es für Deutschlands Leitindex in diesem alles andere als störungsfreien Jahr nach oben. Geht es auch 2024 so weiter? In der prall gefüllten Doppelausgabe blickt DER AKTIONÄR zurück auf die Tops und Flops des Jahres und schaut nach vorn auf die Möglichkeiten, die sich für Anleger im neuen Börsenjahr ergeben. Außerdem verrät Ihnen jeder ...

