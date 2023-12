VISA -0.01% SCtrade (SCDAXHIT): Visa hat zwischen Januar 2009 und Juli 2021 ein beeindruckendes Wachstum gezeigt, das Unternehmen hat einen atemberaubenden Anstieg von über 2100 % erlebt. Dennoch können auch die erfolgreichsten Aktien Phasen der Inaktivität oder Konsolidierung durchlaufen, was bei Visa der Fall war. Ab Juli 2021 trat Visa in eine Konsolidierungsphase ein, in der der Aktienkurs zwischen 174 $ und 252 $ schwankte und die Geduld der Anleger über einen Zeitraum von zwei Jahren auf die Probe stellte. Jetzt sieht es so aus, als ob die Aktie ausbrechen und in einen neuen Aufwärtstrend eintreten könnte. (21.12. 09:35) >> mehr comments zu VISA: ...

