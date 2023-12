Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5124/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #553 geht es um AI-Wetten aus Österreich, um eine Einschätzung zu Strabag und RBI, um News zu S Immo, CA Immo, Immofinanz, Cleen Energy, Andritz, FMA bzw. Research zu Verbund und EVN sowie um meine heurige Wahl, was das KMU-Produkt betrifft, heuer was von der EAM. Und finally noch um Weihnachtsgrüsse von Peter Heinrich, Andreas Gross und mir samt dem geplanten Starttermin des D+Ö Mittagsberichts im Deutschen Börsenradio. Weiter gehts im Podcast. - "40x DAX und bis ...

