So richtig Schwung können die zuletzt eher schwach gelaufenen Aktien der Energieriesen Shell und Repsol in diesem Börsenjahr offenbar nicht mehr aufnehmen. So profitierten die beiden Dividendenperlen nicht von der jüngsten Erholung der Ölpreise. Diese treten derzeit nahezu auf der Stelle, obwohl es am Tag zuvor mit Brent- und WTI-Öl deutlich nach oben ging.Heute kostet indes ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 81,14 US-Dollar. Das war 7 Cent gerade einmal mehr als am Vortag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...