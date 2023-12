Wie der Kurier berichtet, holt die VIG den früheren Bürgermeister von Klosterneuburg, Stefan Schmuckenschlager, an Bord. Er soll bei der Wiener Städtischen Großkunden managen, wie es heißt.VIG ( Akt. Indikation: 26,20 /26,30, -0,38%) Im Rahmen des aktuellen Aktienrückkaufprogramms der Zumtobel Group wurden im Zeitraum vom 18. bis 22. Dezember 2023, der zweiten Woche des laufenden Programms, in Summe 18.418 Aktien gekauft, wie das Unternehmen mitteilt. Wie berichtet, will Zumtobel im Zeitraum vom 11. Dezember 2023 bis voraussichtlich 31. Jänner 2025 bis zu 1 Mio. Aktien ewerben, bisher wurden bereits insgesamt 37.714 Stück erworben.Zumtobel ( Akt. Indikation: 6,43 /6,47, 0,78%) Zinsen: Für den Gouverneur der ...

