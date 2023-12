Auch am vorletzten Handelstag des Kalenderjahres 2023 haben die wichtigsten amerikanischen Indizes erneut frische Bestmarken erreicht. Wie schon in den vergangenen Tagen läuft der Handel ruhig und mit relativ geringen Börsenumsätzen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten indes kaum Einfluss auf die Notierungen.Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit einem Plus von gut 0,2 Prozent und erklomm im Tagesverlauf bei 37.778,85 Punkten einen neuen Rekordstand. Gleiches gilt für den wesentlich marktbreiteren ...

