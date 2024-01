Der Basler Pharmakonzern hat sich in einem potenziell milliardenschweren Deal die Rechte an einer Gentherapie des Biotechunternehmens Voyager gesichert.Basel - Der Pharmakonzern Novartis hat sich in einem potenziell milliardenschweren Deal die Rechte an einer Gentherapie des Biotechunternehmens Voyager gesichert. Die US-Firma erhält im Zuge der Partnerschaft zunächst eine Vorauszahlung von 100 Millionen Dollar von Novartis. Das schliesst den Erwerb neu ausgegebener Voyager-Aktien im Wert von 20 Millionen Dollar ein, wie Voyager am Dienstag…

