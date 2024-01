Die erste Handelswoche im Jahr 2024 brachte leider so manche Enttäuschung mit sich und vor allem die jüngsten Inflationsdaten aus dem Euroraum als auch Arbeitsmarktdaten aus den USA haben der Hoffnung auf schnell sinkende Zinsen erst einmal einen Dämpfer verpasst. Trotz allem gab es in dieser Woche aber natürlich auch Gewinner an der Börse zu sehen.An die Spitze des DAX konnte sich die Commerzbank (DE000CBK1001) setzen, was nicht von Ungefähr kommt. Das Frankfurter Geldhaus gilt als Profiteur von hohen Zinsen. Die Aussicht auf eine hartnäckige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...