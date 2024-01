So startet der DAX in die neue Handelswoche und das wird in den kommenden fünf Tagen besonders wichtig. Außerdem im Fokus: die Aktien von Evotec und Traton. Der DAX hat am Montag im frühen Handel auf Xetra moderat zugelegt. An seinem jüngsten Konsolidierungskurs änderte das nur wenig. Zuletzt stand er 0,14 Prozent höher auf 16 617,58 Punkte.Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und die EZB in diesem Jahr sind zuletzt ...

