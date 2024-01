Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikumsverlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0) hat im Weihnachtsgeschäft die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der Vorquartale fortgesetzt und ist weiter profitabel gewachsen. Infolgedessen erhöht die Gesellschaft trotz gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen ihre Umsatzprognose und hebt ihre EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 erneut an. Community-Modelle und Audio-Formate sind nachhaltige Wachstumstreiber Insbesondere die community-getriebenen Geschäftsmodelle im Bereich des New and Young ...

