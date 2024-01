Nachdem der DAX gestern am Vormittag noch im negativen Bereich notierte, gelang es ihm dann gegen Mittag ins Plus zu drehen. Am Ende des Tages ging er mit einem Zugewinn von 0,74 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...