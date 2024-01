Erst Ende Dezember hatte boersengefluester.de mit LAIQON-CEO Achim Plate über die Hintergründe und Potenziale der von langer Hand vorbereiteten Kooperation des Finanzdienstleisters mit der zum Genossenschaftssektor gehörenden Union Investment gesprochen (HIER). Für das Team um Achim Plate definitiv ein Game Changer, auch wenn es noch etwas dauern wird, bis sich die Erfolge des Deals rund ... The post DEWB: Indirekter LAIQON-Profiteur appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...