Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch einen Ruhetag eingelegt. Der DAX ging angesichts der bevorstehenden US-Inflationsdaten (heute um 14:30 Uhr) mit einem Plus von einem Pünktchen aus dem Handel. Dank guter Vorgaben aus den USA steht er aktuell bei 16.800 und damit unweit der 17.000er-Marke. Auf Unternehmensseite sind Beiersdorf, DHL, MTU, SAP, Siemens und Vonovia interessant.

